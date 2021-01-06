Son dakika... Kabine toplantısı bugün mü yapılacak? Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, yılın ilk toplantısı oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan bazı tedbirlerin esnetilmesi konusunda araştırmalar sürüyor. Vaka ve hasta sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak edilmeye başlandı. Peki, Kabine toplantısı bugün mü? 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...