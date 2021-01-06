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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kabine toplantısı bugün mü? 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Son gelişmeler... Son dakika: Kabine toplantısı bugün mü? 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Son gelişmeler... Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk Kabine toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yasakların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü? 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:58
Son dakika... Kabine toplantısı bugün mü yapılacak? Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, yılın ilk toplantısı oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan bazı tedbirlerin esnetilmesi konusunda araştırmalar sürüyor. Vaka ve hasta sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak edilmeye başlandı. Peki, Kabine toplantısı bugün mü? 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2021 yılında gerçekleştirilecek ilk Kabine toplantısının tarihi henüz açıklanmadı. Kısıtlamaların esnetilmesi konusunda değerlendirme yapılmasının beklendiği Kabine toplantısının tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. Kabine toplantısı en son 28 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki vatandaşların da en büyük umudunun aşı çalışmaları olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmasının kesinlikle mümkün olmadığını anlattı.