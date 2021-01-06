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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar... Son dakika: 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar... Son dakika... Bu hafta sonu yasak var mı? Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, hafta sonu kısıtlamasının devam edip etmeyeceği oldu. Yeni yılın ilk hafta sonu için geri sayım başlarken, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:30
Son dakika... 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta içi saat 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen düşüş sonrası, kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de, bu hafta sonu kısıtlamanın devam edip etmeyeceği oldu. Peki, 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? (9-10 OCAK)
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.