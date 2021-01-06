Son dakika: 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar...

Son dakika... Bu hafta sonu yasak var mı? Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, hafta sonu kısıtlamasının devam edip etmeyeceği oldu. Yeni yılın ilk hafta sonu için geri sayım başlarken, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9-10 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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