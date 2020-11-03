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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...
Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Kabinenin en önemli gündem maddesi İzmir'de yaşanan deprem ve son zamanlarda koronavirüs vaka sayılarında görülen artış. Toplantıda koronavirüse karşı alınacak yeni önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan il bazında valililer tarafından 65 yaş üstü için alınan önlemler açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:05
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