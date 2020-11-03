ZONGULDAK: Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların AVM, hastane ve pazar yerine belirli saatlerde girişleri yasaklandı. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

* İlimiz tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* Çalışan personel sayısı 50 (elli) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.