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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Kabinenin en önemli gündem maddesi İzmir'de yaşanan deprem ve son zamanlarda koronavirüs vaka sayılarında görülen artış. Toplantıda koronavirüse karşı alınacak yeni önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan il bazında valililer tarafından 65 yaş üstü için alınan önlemler açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri?

Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:05
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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

Koronavirüs salgınına karşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Riskli grupta yer alan 65 yaş üstü için hangi önlemlerin alınacağı merak ediliyordu. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler açıklandı. Öte yandan koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Kabinede koronavirüse karşı il bazlı olası yeni önlemler de ele alınacak. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? İşte son gelişmeler...

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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalara bulunacak. İl bazında hangi önlemlerin alınacağı konusunda Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağını düşünmediklerini belirtmişti. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

KISITLAMA GELEN İLLER HANGİLERİ?

Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:

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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

BİLECİK BOZÜYÜK: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Son dakika kabine kararları! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü kısıtlama gelen iller hangileri? Tam liste...

ZONGULDAK: Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların AVM, hastane ve pazar yerine belirli saatlerde girişleri yasaklandı. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

* İlimiz tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* Çalışan personel sayısı 50 (elli) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.