03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika seçimleri kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika seçimleri kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

ABD'de seçmenler 3 Kasım günü sandık başına giderek başkanlık seçimi oylarını kullanacak. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı seçimde hangi isimin seçileceği tüm dünya gündeminde yer alıyor. Amerika'da seçimler eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Başkanlık ipini göğüsleyen isim 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni sonrasında koltuğuna oturabilecek. İşte, Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 18:00
  • 1
  • 18
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçiminde hangi isimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Donald Trump ile Joe Biden seçim öncesi çalışmalarını yürüttü. Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

ABD SEÇİM SİSTEMİ NASIL YAPILIYOR?

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden, Beyaz Saray'ı kazanabilmek için kozlarını paylaşacak.

Anketlere bakıldığında Biden yarışı önde götürürken, analistler, 2016'daki seçimlerde anketlerin yanlış çıktığına işaret ederek Trump'ın da hala kazanma şansı olduğunu belirtiyor.

  • 3
  • 18
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Öte yandan ABD'deki seçim sistemi, Kovid-19 nedeniyle genişletilen postayla oy kullanma sistemi ve seçimden sonraki sürecin nasıl işleyeceği konuları gündemi meşgul ediyor.

  • 4
  • 18
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Eyaletlerde postayla oy talep etme ve oy pusulalarının adreslere gönderilmesi işlemleri, şu anda tüm eyaletlerde sona ermiş durumda.

  • 5
  • 18
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?

Postayla gönderilen oy pusulalarının üzerine vurulan posta damgası için son gün 3 Kasım olsa da hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulaması bulunuyor.