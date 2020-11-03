Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçiminde hangi isimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Donald Trump ile Joe Biden seçim öncesi çalışmalarını yürüttü. Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?