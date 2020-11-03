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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika seçimleri kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
ABD'de seçmenler 3 Kasım günü sandık başına giderek başkanlık seçimi oylarını kullanacak. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı seçimde hangi isimin seçileceği tüm dünya gündeminde yer alıyor. Amerika'da seçimler eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Başkanlık ipini göğüsleyen isim 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni sonrasında koltuğuna oturabilecek. İşte, Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:41Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 18:00
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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?
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Amerika Başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor, belirleniyor? Amerika sonuçları kaç gün sürüyor, ne zaman açıklanacak?