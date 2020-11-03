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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler... Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler...
Son dakika... Mekanlar kapanıyor mu? Koronavirüs salgını ve İzmir depremi hakkında son gelişmelerin masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları yakından takip edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlar hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:26
Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklamayı sürdürüyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısında salgının son durumu ve İzmir depremi hakkında gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması gibi yasakların yanı sıra mekanlar hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR KAPANACAK MI?
Kabine Toplantısı saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın alınacak yeni tediblrer konusunda açıklama yapması bekleniyor. Mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bugün saat 16:10 itibarıyla başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Deprem bölgesinde görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.
Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.
Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.