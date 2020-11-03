Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler...

Son dakika... Mekanlar kapanıyor mu? Koronavirüs salgını ve İzmir depremi hakkında son gelişmelerin masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları yakından takip edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlar hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanıyor mu? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son gelişmeler...