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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki... Son dakika: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki...
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakikalarda uzman erbaş alımı için araştırmalar sıklık kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Bilindiği üzere her sene Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak üzere personel temini yapılıyor. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 22:05
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday 2021 yılında uzman erbaş alımı olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak üzere periyodik aralıklarla personel alımı yapılıyor. Şimdi gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki...
GALERİ DEVAM EDİYOR JANDARMA UZMAN ERBAŞ 2021 ALIMI NE ZAMAN?
Uzman Erbaş alımı 2020 hakkında yapılan son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'nın açıklaması ise şu şekilde:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,