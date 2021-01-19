Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında koronavirüs etkisini sürdürüyor. Salgın sürecinde alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının hızla başlamasının ardından yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için alınacak son dakika kararı yakından takip ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?