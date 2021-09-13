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Haberler Galeri Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

Hırsızlık olaylarında ve aranan şüphelilerin yakalanmasında önemli rol oynayan bekçiler, Çarşı ve mahalle bekçiler, asayiş olaylarının azalmasında etkili oluyor. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 yılında yeni bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 11:43
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Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021’de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mala karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu kullanımı/dağıtımı ve genel asayiş olaylarıyla mücadele hususlarında pozitif katkı sağlayan bekçiler, mahalleye güven vermeye devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasıyla birlikte bekçi ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021’de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

2021'DE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2021 yılında yapılması beklenen Jandarma 10 bin bekçi alımı ile ilgili henüz ilan yayımlanmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurmak hazırlık aşamasında büyük önem taşıyor. Bizde bekçi alımları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. EGM'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021’de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021’de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

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Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021’de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),