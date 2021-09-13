13 Eylül 2021, Pazartesi
Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...
Hırsızlık olaylarında ve aranan şüphelilerin yakalanmasında önemli rol oynayan bekçiler, Çarşı ve mahalle bekçiler, asayiş olaylarının azalmasında etkili oluyor. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 yılında yeni bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 11:43
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