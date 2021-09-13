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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19'da bu 5 belirtiye dikkat

Son dakika haberine göre: İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 semptomlarının değiştiğini ortaya koyud. Yapılan araştırma, varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. İşte virüse yakalananlarda görülen en yaygın 5 semptom...

Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 10:58
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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19’da bu 5 belirtiye dikkat

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19’da bu 5 belirtiye dikkat

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.

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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19’da bu 5 belirtiye dikkat

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19’da bu 5 belirtiye dikkat

AŞI OLANLARA UYARI
Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

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Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19’da bu 5 belirtiye dikkat

İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.