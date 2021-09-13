13 Eylül 2021, Pazartesi
Koronavirüs semptomları değişti! Kovid-19'da bu 5 belirtiye dikkat
Son dakika haberine göre: İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 semptomlarının değiştiğini ortaya koyud. Yapılan araştırma, varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. İşte virüse yakalananlarda görülen en yaygın 5 semptom...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 10:58
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