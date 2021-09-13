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Haberler Galeri Şehit Ömer Faruk Erdem'e Konya'da son veda! Kahreden detay

Şehit Ömer Faruk Erdem'e Konya'da son veda! Kahreden detay

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehit Erdem'in 8 yaşındayken annesini, 20 yaşındayken de babasını kaybettiği, 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:25
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Şehit Ömer Faruk Erdem’e Konya’da son veda! Kahreden detay

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Şehit Ömer Faruk Erdem’e Konya’da son veda! Kahreden detay

Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi'nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi.

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Şehit Ömer Faruk Erdem’e Konya’da son veda! Kahreden detay

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi.

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Şehit Ömer Faruk Erdem’e Konya’da son veda! Kahreden detay

Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, dün Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenaze, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

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Şehit Ömer Faruk Erdem’e Konya’da son veda! Kahreden detay

BABAANNESİYLE YAŞIYORDU
Şehit Ömer Faruk Erdem'in 8 yaşındayken annesi Mesude'nin, 20 yaşındayken de babası Metin Erdem'in ölümünden sonra 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi.