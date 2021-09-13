Şehit Ömer Faruk Erdem'e Konya'da son veda! Kahreden detay

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehit Erdem'in 8 yaşındayken annesini, 20 yaşındayken de babasını kaybettiği, 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi.