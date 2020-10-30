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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı? İşte açıklama... Son dakika: İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı? İşte açıklama...
İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? Bugün İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında enkaz altında kalan vatadaşları kurtarma çalışması sürüyor. İzmir'de yaşanan deprem sonrasında ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin rahat hareket edebilmesi için şehre yapılan araç girişlerine kısıtlama getirildi. Vatandaşlar İzmir için gelen yasağı sorgulamaya başladı. İşte, İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 20:02
İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında er alıyor. Yaşanan deprem sonrasında bölgeye kurtarma ekipleri sevki sürüyor. Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. İşte, İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇIKIŞLARDA KISITLAMA YOK
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
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İZMİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." ifadelerini kullandı.
6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.
Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.