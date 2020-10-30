Son dakika: İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı? İşte açıklama...

İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? Bugün İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında enkaz altında kalan vatadaşları kurtarma çalışması sürüyor. İzmir'de yaşanan deprem sonrasında ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin rahat hareket edebilmesi için şehre yapılan araç girişlerine kısıtlama getirildi. Vatandaşlar İzmir için gelen yasağı sorgulamaya başladı. İşte, İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı mı? İzmir'e giriş yasak mı?