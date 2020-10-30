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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? 89. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? 89. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik. sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Adaylar, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 11 Ekim'de gerçekleştirilen 89. Dönem Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 89. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 19:30
ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? 89. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava giren adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Ekim tarihine kitlenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. İşte, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? 89. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 89. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olara
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
89. ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.