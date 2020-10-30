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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika: Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi ile okullar online eğitim sistemine dönüş yapmıştı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte kademeli olarak okula dönüş kararı alınmaya başladı. 2 Kasım'da ortaokul ve liselerde bazı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların yeniden kapalı kalıp kalmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 22:31
Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yeniden artışa girilmesinin ardından veliler ve öğrenciler okulların kapanması hakkında karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5. ve 8. sınıfların 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Durum böyle olunca 6,7. ve 10,11. sınıfların ne zaman okula döneceği merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANIR MI?
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.
HAFTADA 2 GÜN
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.