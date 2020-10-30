Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yeniden artışa girilmesinin ardından veliler ve öğrenciler okulların kapanması hakkında karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5. ve 8. sınıfların 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Durum böyle olunca 6,7. ve 10,11. sınıfların ne zaman okula döneceği merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Okullar açık kalacak mı? 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?