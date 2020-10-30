Son dakika! İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi?

İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Bakanlık tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Son olarak 6 kişinin ölümüne, 202 kişinin yaralanmasına neden olan İzmir depremi ile birlikte İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi?