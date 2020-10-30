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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika! İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi? Son dakika! İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi?
İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Bakanlık tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Son olarak 6 kişinin ölümüne, 202 kişinin yaralanmasına neden olan İzmir depremi ile birlikte İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 19:09
İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin ardından vatandaşlar korku dolu anları kameralara anlattı. Bölgede yaşayanların yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında bakanlıklardan gelecek haberler beklenirken, tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İzmir'de okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası İzmir'de yarın okullar tatil mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR İZMİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." ifadelerini kullandı.
6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.
Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.
DEPREM İSTANBUL VE TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.