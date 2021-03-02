İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAKKINDA

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, belirlenen tarihler aralığında işveren çalışanınını işten çıkaramayacak.

Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, belirlenen tarihler aralığında işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak,