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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı uzatılacak mı? Son dakika: İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı uzatılacak mı? Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de fesih kısıtlaması... Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler işten çıkarma yasağının hangi tarihte biteceğine çevrildi. Başkan Erdoğan fesih kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı uzatılacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 17:17
Son dakika... İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? Türkiye bugün itibarıyla ikinci normalleşme sürecine geçti. 'Yerinde karar' uygulamasının başlamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçitğimiz günlerde yaptığı açıklama ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren iki ay süreyle uzatıldığı ifade edilmişti. Buna göre, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının son kez 17 Mar'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Buna göre, fesih kısıtlamasının yeniden uzatılmayacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAKKINDA
Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, belirlenen tarihler aralığında işveren çalışanınını işten çıkaramayacak.
Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, belirlenen tarihler aralığında işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak,