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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıklama geldi! ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi... Açıklama geldi! ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi... ATA AÖF bahar dönemi sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bahar dönemi kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Atatürk Üniversitesi tarafından bahar yarıyılı vize sınavı ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınavın nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.03.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 18:38
ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, bahar dönemi ders kayıtlarını gerçekleştirdiler. Kayıtların sona ermesinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruya göre, 2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının online yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı Nisan ayı içerisinde yapılacak. Sınavların hangi gün başlayacağı tam olarak açıklanmadı. Akademik takvimin ilerleyen günlerde güncelleneceği bildirildi.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN SINAV AÇIKLAMASI
ATA AÖF tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi. Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir." SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada,
"Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.