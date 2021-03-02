Açıklama geldi! ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi...

ATA AÖF bahar dönemi sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bahar dönemi kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Atatürk Üniversitesi tarafından bahar yarıyılı vize sınavı ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınavın nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 18:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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