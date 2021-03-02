Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ALES/2 puan hesaplama işlemleri... ÖSYM son dakika: ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ALES/2 puan hesaplama işlemleri...
Son dakika... ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 ALES/2 sınavı 21 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Bu sınava katılan adaylar büyük bir merakla sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ALES/2 puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 16:45
ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Sınava katılan binlerce aday, kaç puan aldıklarını merak ediyor. Sınav sonuçları ve puan hesaplama ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ALES/2 puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALES SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları tablodaki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.