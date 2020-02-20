Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

18 Mart 2017'de yılında temeli atılan, iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlandı.