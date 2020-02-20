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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

18 Mart 2017'de yılında temeli atılan, iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:51
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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.

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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başlanırken 18'incisinin yerleştirilmesiyle 32 blokluk kısmın yüzde 56,3'ü tamamlanmış oldu.

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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

Çalışma kapsamında bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküp gerçekleşme sağlandı.

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Mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarısından fazlası tamamlandı

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına başlandı.