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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 gün boyunca 2 metre karın arasında eğitim aldılar! 200 kişilik tim göreve hazır! 4 gün boyunca 2 metre karın arasında eğitim aldılar! 200 kişilik tim göreve hazır! Türkiye'de en çok kar alan illerden Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 200 güvenlik korucusundan oluşturulan "çığ timi", karla kaplı arazide zorlu eğitime tabi tutuldu. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir" açıklamasında bulundu. Güvenlik korucusu Nihat Taytoğlu ise, "Bundan sonra ekip olarak çığ olaylarına daha erken ulaşabileceğiz. Aldığımız eğitim bize çok katkı sağlayacak" dedi. Giriş Tarihi: 24.02.2021 12:20
Geçmişte yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla, çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde görevli güvenlik korucularının yer aldığı çığ timi kuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, ilk etapta çığla mücadele konusunda teorik eğitimler verildi.
Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitim aldı.
Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 güvenlik korucusu, yapılacak tatbikatın ardından "katılım belgesi" alarak çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.
"OLAYLARA DAHA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANACAK"
AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, yaptığı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde çığ olayına uygun topoğrafik ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanların bulunduğunu söyledi.