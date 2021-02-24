4 gün boyunca 2 metre karın arasında eğitim aldılar! 200 kişilik tim göreve hazır!

Türkiye'de en çok kar alan illerden Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 200 güvenlik korucusundan oluşturulan "çığ timi", karla kaplı arazide zorlu eğitime tabi tutuldu. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir" açıklamasında bulundu. Güvenlik korucusu Nihat Taytoğlu ise, "Bundan sonra ekip olarak çığ olaylarına daha erken ulaşabileceğiz. Aldığımız eğitim bize çok katkı sağlayacak" dedi.

AA Giriş Tarihi: 24.02.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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