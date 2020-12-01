Son dakika: İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması

Son dakika... İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ile birlikte mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İşte merak edilen her şey...