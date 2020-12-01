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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması Son dakika: İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması Son dakika... İstanbul'de yeni mesai saatleri nasıl? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Yeni tedbirlerin yanı sıra İstanbul'da mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. İstanbul Valiliği tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İşte İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması... Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:09
Son dakika... İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ile birlikte mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? İşte merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA YENİ MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.Vali Yerlikaya, uygulamanın yarın başlanacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLER UYGULANMAYA BAŞLIYOR
"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.