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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Aşı ne zaman başlayacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak? Aşı çalışmaları ne durumda? İşte son durum... Son dakika: Aşı ne zaman başlayacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak? Aşı çalışmaları ne durumda? İşte son durum... Son dakika... Aşı ne zaman başlayacak? Türkiye'de aşı çalışmaları ne durumda? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kovid-19 vaka sayılarını tersine çevirmek için aşının şart olduğu biliniyor. Aşlama işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, aşı ne zaman başlayacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak? Aşı çalışmaları ne durumda? İşte son durum... Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:56
Son dakika... Aşı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı alanında tüm dünyada önemli çalışmalar yürütülüyor. Bakan Koca, 20 milyon aşının geleceğini duyurarak aşı çalışmaları için tarih verdi. Peki, aşı ne zaman başlayacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak? Aşı çalışmaları ne durumda? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.
Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.
AŞI, KOVİD-19 VAKA SAYILARINI TERSİNE ÇEVİRECEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aşı karşıtlığının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Usta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı alanında tüm dünyada önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Toplumun aşı konusunda çok bilinçli olmadığını savunan Usta, aşının ne olduğu, nasıl üretildiği, ne işe yaradığının bilinmesi, toplumun da bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Usta, aşıyla ilgili her çalışmanın kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Vaka sayılarını tersine çevirmek için aşı şart, başka hiçbir şansımız yok. Aşılar yapılmaya başladıkça kendimize gelmeye başlayacağız, normalimize döneceğiz. Yapılmaya başlandığında önce sağlık personelinin gücü yerine gelecektir. Kronik hastalıkları olan kişiler de aşılanacaktır. Aşı karşıtları ne kadar yanlış düşündüklerini çok daha net görecekler. Mart, nisan gibi aşının net etkilerini görmeye başlarız. Gerçekten bu çok büyük bir çağ atlamaktır. Tıp camiası olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Aşı sayesinde tüm dünya olarak ciddi bir travmadan döneceğiz."