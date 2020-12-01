Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/14 başvuru şartları ve kadro dağılımı! Tercih kılavuzu...

KPSS 2020/14 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2020/14 aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına 12 bin personel alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan bilgileri ve şartlar belli oldu. Peki, KPSS 2020/14 tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte haberin detayları...