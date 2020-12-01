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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/14 başvuru şartları ve kadro dağılımı! Tercih kılavuzu... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/14 başvuru şartları ve kadro dağılımı! Tercih kılavuzu...
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2020/14 aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına 12 bin personel alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan bilgileri ve şartlar belli oldu. Peki, KPSS 2020/14 tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 13:26
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/14 ile Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok kadroya yapılacak personel alımının detaylarını ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/14 tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/14 ile Sağlık Bakanlığı'nın hangi kadrolarına personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
KPSS 2020/14 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.