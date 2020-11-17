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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı gelecek mi? İşte kararlar... Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı gelecek mi? İşte kararlar...
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında hangi kararların geleceği heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip olan ili olan İstanbul'da yasak olup olmayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı gelecek mi? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:14
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında İstanbul için kısıtlama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi. İşte, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı gelecek mi? İşte kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ Mİ?
Pandeminin ilk aylarında uygulanan giriş çıkış yasaklarının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İstanbul giriş çıkış yasağına ilişkin yeni bir açıklama gelmedi. İstanbul giriş çıkış yasağı kararı alınması halinde son gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
BAKAN KOCA AÇIKLAMALARI
Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
"DETAYLI DEĞERLENDİRME YAPTIK"
Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.