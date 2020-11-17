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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika açıklaması: Yasaklar gelecek mi? Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar... Kabine Toplantısı son dakika açıklaması: Yasaklar gelecek mi? Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar...
Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar için yeni yasaklar gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. Sokağa çıkma, seyahat ve okullar için hangi kararların alındığı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli olacak. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. İşte, Yasaklar gelecek mi? Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:53
Yasaklar gelecek mi? Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar için karar alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan kısa süre sonra kameralar karşısına geçecek. Yeni yasak ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Tüm detaylara yazımızdan ulaşabileceksiniz. İşte, yasaklar gelecek mi? Yeni yasak kararı alındı mı? Sokağa çıkma, seyahat, okullar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!
"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur."
HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?
"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."
RESTORAN VE KAFELER HASTALIĞI YAYIYOR MU?
"Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."
RESTORANLARDA PAKET SERVİSE GEÇİLEBİLİR!
"Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir."
OKULLARDA DA BİR MİKTAR ETKİLENME OLABİLİR
"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir."