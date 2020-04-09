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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika haberi... İstanbul'da ücretsiz maske nasıl alınacak? Maskeler eczaneden mi alınacak? İstanbul Eczacı Odası tarafından ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili açıklama geldi. e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurularının yapılmasının ardından maskelerin ne zaman geleceği merak ediliyordu. Peki, maskeler ne zaman verilecek? İstanbul'da ücretsiz maske eczaneden mi alınacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 15:56Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:00
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?