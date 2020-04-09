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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

Son dakika haberi... İstanbul'da ücretsiz maske nasıl alınacak? Maskeler eczaneden mi alınacak? İstanbul Eczacı Odası tarafından ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili açıklama geldi. e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurularının yapılmasının ardından maskelerin ne zaman geleceği merak ediliyordu. Peki, maskeler ne zaman verilecek? İstanbul'da ücretsiz maske eczaneden mi alınacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:00
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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

So dakika haberi... Ücretsiz maskeler ne zaman verilecek? 20-65 yaş arası vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurularının başlamasının ardından vatandaşlar maskelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başlamıştı. İstanbul Eczacı Odası tarafından maske dağıtımı ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

İSTANBUL'DA MASKELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

Yapılan açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi.

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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

Açıklamaya göre dağıtım süreci şu şekilde işleyecek:

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Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

- Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.