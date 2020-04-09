Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?

So dakika haberi... Ücretsiz maskeler ne zaman verilecek? 20-65 yaş arası vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurularının başlamasının ardından vatandaşlar maskelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başlamıştı. İstanbul Eczacı Odası tarafından maske dağıtımı ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak? İşte cevaplar...