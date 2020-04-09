Koronavirüs (Covid-19) ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Şu anda tanı konulan vakaların bir hafta önce virüs bulaşmış olduğu öngörülen hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, "Geçen hafta virüs pozitif olan hastaları biz bir hafta sonra görüyoruz. Şu anda pozitif olan hastaları da bir bu kadar süre sonra tanı konulmuş olarak göreceğiz. Bu durum hasta olan kişilerin tespitinin ve hastalık belirtisi olabilecek kişilerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.