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Koronavirüs (Covid-19) ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...
Dünya genelinde açıklanan koronavirüs (corona virüs-Covid-19) rakamlarını ve Türkiye'de pandeminin seyrini karşılaştıran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Biz ülkemizde üç-dört hafta önce başlayan bir mücadele süreci yaşıyoruz. Toplumsal olarak hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat edersek mayıs sonu haziran gibi bu konuyu çözebiliriz diye düşünüyorum" öngörüsünde bulundu.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:48
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