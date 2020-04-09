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Koronavirüs (Covid-19) ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Dünya genelinde açıklanan koronavirüs (corona virüs-Covid-19) rakamlarını ve Türkiye'de pandeminin seyrini karşılaştıran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Biz ülkemizde üç-dört hafta önce başlayan bir mücadele süreci yaşıyoruz. Toplumsal olarak hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat edersek mayıs sonu haziran gibi bu konuyu çözebiliriz diye düşünüyorum" öngörüsünde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:48
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Koronavirüs Covid-19 ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgına dönüşen Covid-19 pandemisiyle mücadele çok boyutlu sürüyor. Salgının başladığı Çin'de vaka sayılarında düşüş trendinin başladığı ve normal yaşama geçiş haberleri gelirken ABD, İtalya ve İspanya salgının en riskli dönemlerini yaşıyor. Pandemi günlerinin en çok merak edilen sorularından birisi pik noktası ne olacak, ne zaman bitecek? sorularına Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan cevap verdi ve salgının ülkemizdeki seyri ile açıklanan rakamları değerlendirdi.

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Koronavirüs Covid-19 ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Şu anda tanı konulan vakaların bir hafta önce virüs bulaşmış olduğu öngörülen hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, "Geçen hafta virüs pozitif olan hastaları biz bir hafta sonra görüyoruz. Şu anda pozitif olan hastaları da bir bu kadar süre sonra tanı konulmuş olarak göreceğiz. Bu durum hasta olan kişilerin tespitinin ve hastalık belirtisi olabilecek kişilerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

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Koronavirüs Covid-19 ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

"İZOLE OLMAYAN 1 KİŞİ 30 KİŞİYİ HASTA EDİYOR"

Önümüzdeki günlerde her bir bireyin bilinçlenmesi ve koruyucu önlemleri almasına bağlı olarak virüsün yayılma hızının azalabileceğinin de öngörülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Servet Kayhan, "Bu noktada ülke nüfuslarının yaş dağılım profili de önemli. Çünkü gençler ve çocuklarda hastalık daha hafif atlatılıyor." şeklinde konuştu

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Koronavirüs Covid-19 ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Kayhan, "İleri yaşlarda, 50 ve 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlarda risk artmakta. Türkiye'de salgının pik noktası konusunda bir rakam söylemek mümkün değil. Bulaştırıcı kişilere hızla tanı konulması ve izole edilmesi önemli." dedi.

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Koronavirüs Covid-19 ne zaman bitecek? Prof. Dr. Servet Kayhan tarih verdi...

Prof. Dr. Servet Kayhan, açıklamasını "Bulaştırıcı kişi kendisini izole etmezse 15-30 kişiyi hasta ettiğine dair kötü örnekler var. Şu anda biz bunu yoğun olarak İstanbul'da görüyoruz" sözleriyle sürdürdü.