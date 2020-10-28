e-Devlet giriş ile KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? İlk defa üniversiteyi kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler için 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. 2020-2021 KYK başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? KYK burs başvuru tarihi son gün ne zaman? İşte e-Devlet burs başvuru ekranı...