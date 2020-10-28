Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Devlet burs başvuru ekranı: 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? e-Devlet burs başvuru ekranı: 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla bekleniyordu. KYK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte başvuruların bugün itibarıyla başladığı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler için detayları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burs başvuru tarihi son gün ne zaman? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:14
e-Devlet giriş ile KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? İlk defa üniversiteyi kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler için 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. 2020-2021 KYK başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? KYK burs başvuru tarihi son gün ne zaman? İşte e-Devlet burs başvuru ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.