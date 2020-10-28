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0){for(t=0;t
28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Temeli AK Partili İBB döneminde atılmıştı! Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu açıldı Temeli AK Partili İBB döneminde atılmıştı! Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu açıldı Sabah'ın haberine göre, temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı. Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Metro hattı; İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyor. Giriş Tarihi: 28.10.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 13:54
İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEMELİ 2014 YILINDA ATILDI
Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hizmete açıldığı bildirildi.
Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
TEST SÜRÜŞLERİ 19 MART 2019 TARİHİNDE YAPILMIŞTI AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin Twitter'daki resmi hesaplarından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımlarda Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldığını duyurulmuştu.