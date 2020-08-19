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Haberler Galeri SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Son dakika... AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavlarının tarihinin duyurulmasının ardından sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecan içinde sınavların online mı yapılacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:10
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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Son dakika... AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek 2019-2020 yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sınavın nasıl yapılacağı olmuştu. Bu nedenle binlerce öğrenci internet üzerinden sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı konusunda araştırmalara başlamıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu.

Erdal yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum."

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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020