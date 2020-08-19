SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Son dakika... AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek 2019-2020 yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sınavın nasıl yapılacağı olmuştu. Bu nedenle binlerce öğrenci internet üzerinden sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı konusunda araştırmalara başlamıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte cevaplar...