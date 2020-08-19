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SON DAKİKA! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
Son dakika... AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavlarının tarihinin duyurulmasının ardından sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecan içinde sınavların online mı yapılacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:10
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