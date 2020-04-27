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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 8 ilçesinde bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Yayımlanan duyuru ile birlikte kesintinin hangi saatlerde yapılacağı belli oldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Nisan İstanbul elektrik kesinti programı...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:21
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Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, abone/şube bağlantısı çalışması, yatırım çalışması, bakım-onarım çalışmacı nedeniyle 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Kesinti yapılacak ilçelerdeki mahalleler ve kesinti saatleri belli oldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Nisan İstanbul elektrik kesinti programı...

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Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 27 Nisan 2020 tarihli BEDAŞ elektirk kesinti programı:

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Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

AVCILAR
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk 16:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447848)

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Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAĞCILAR
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448174)

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Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENLER
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 867., 867/1., 868., 869., 870., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448142)