Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 8 ilçesinde bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Yayımlanan duyuru ile birlikte kesintinin hangi saatlerde yapılacağı belli oldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Nisan İstanbul elektrik kesinti programı...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL