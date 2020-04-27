EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"

EBA canlı ders hatası nedir? EBA üzerinden canlı ders uygulaması başladı. 27 Nisan tarihli sınıf bazlı canlı ders çizelgesine göre hangi saatte kaçıncı sınıfın canlı ders yapacağı belli oldu. Ancak belirlenen saatlerde EBA'ya giriş yapmaya çalışan öğrenciler, "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler ve velileri tarafından neden giriş yapılamadığı merak edilmeye başlandı. Peki, EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? İşte detaylar...