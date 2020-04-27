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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hatası nedir? Uzaktan eğitim sürecince başlatılan canlı ders uygulamasına giriş yapmaya çalışan öğrenciler, sisteme giriş yapamayınca neden giriş yapılmadığını araştırmaya başladı. Sınıf bazlı canlı ders çizelgesine göre kendi saatinde canlı derse girmeye çalışan öğrenciler, "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır" hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor?
Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:59
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"