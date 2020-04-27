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Haberler Galeri EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"

EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"

EBA canlı ders hatası nedir? Uzaktan eğitim sürecince başlatılan canlı ders uygulamasına giriş yapmaya çalışan öğrenciler, sisteme giriş yapamayınca neden giriş yapılmadığını araştırmaya başladı. Sınıf bazlı canlı ders çizelgesine göre kendi saatinde canlı derse girmeye çalışan öğrenciler, "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır" hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:59
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır

EBA canlı ders hatası nedir? EBA üzerinden canlı ders uygulaması başladı. 27 Nisan tarihli sınıf bazlı canlı ders çizelgesine göre hangi saatte kaçıncı sınıfın canlı ders yapacağı belli oldu. Ancak belirlenen saatlerde EBA'ya giriş yapmaya çalışan öğrenciler, "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler ve velileri tarafından neden giriş yapılamadığı merak edilmeye başlandı. Peki, EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? İşte detaylar...

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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır

EBA CANLI DERS HATA NEDİR, NEDEN GİRİLMİYOR?

Canlı derse girmeye çalışan öğrenciler, "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Ancak neden giriş yapılamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır
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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır

EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:

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EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır