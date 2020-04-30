Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Son dakika... İstanbul ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. Bu kapsamda en çok vakanın görüldüğü İstanbul'un yoğunluk haritası merak ediliyor. Peki, İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü yoğunluk durumu nasıl? İşte İstanbul koronavirüs haritası...