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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Son dakika... İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk durumu nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı, riskli ve enfekte yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin gösterildiği Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'un tüm ilçelerinin riskli bölgeleri belli oldu. Peki, İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü yoğunluk durumu nasıl? İşte İstanbul koronavirüs haritası...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 18:16
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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Son dakika... İstanbul ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. Bu kapsamda en çok vakanın görüldüğü İstanbul'un yoğunluk haritası merak ediliyor. Peki, İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü yoğunluk durumu nasıl? İşte İstanbul koronavirüs haritası...

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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Hayat Eve Sığar uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların yeni tip koronavirüsü konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (ANDROID)

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (iOS)

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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?

İşte İstanbul ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası: