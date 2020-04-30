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Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
Son dakika... İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk durumu nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı, riskli ve enfekte yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin gösterildiği Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'un tüm ilçelerinin riskli bölgeleri belli oldu. Peki, İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü yoğunluk durumu nasıl? İşte İstanbul koronavirüs haritası...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 18:01Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 18:16