Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağının bayramda uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Bu sene Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...