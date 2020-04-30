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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri de bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. 2020 yılında Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 17:26
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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağının bayramda uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Bu sene Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bayramda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

Alınan tedbirlerin, bulaşının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72'nci maddeleri uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Genelgeyle 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.