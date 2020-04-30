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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri de bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. 2020 yılında Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 17:26
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