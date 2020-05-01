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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını güncelledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan uygulama, kullanıcıların illerdeki koronavirüs vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. İşte İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 08:17Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:24