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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını güncelledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan uygulama, kullanıcıların illerdeki koronavirüs vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. İşte İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:24
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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

ZEYTİNBURNU
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

ANKARA
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

ANKARA
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs haritasını yayınlandı! Dikkat çeken yoğunluk

İZMİR
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.