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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cumartesi ve pazar günü kısıtlama kalktı mı? 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika: Cumartesi ve pazar günü kısıtlama kalktı mı? 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Bu hafa sonu kısıtlama var mı? 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısında düşüş görülmesinin ardından gözler yasakların biteceği tarihe çevrildi. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama kalktı mı? 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 15:49
Son dakika... 20-21 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Kısıtlamaların hayata geçirilmesi ile birlike vaka ve hasta sayısında ciddi oranda düşüş görüldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını araştırmaya başladılar. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama kalktı mı? 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
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GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkmadı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.
BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? (20-21 ŞUBAT)
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.