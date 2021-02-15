Son dakika... 20-21 Şubat'ta kısıtlama olacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Kısıtlamaların hayata geçirilmesi ile birlike vaka ve hasta sayısında ciddi oranda düşüş görüldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını araştırmaya başladılar. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama kalktı mı? 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

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