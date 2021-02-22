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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Son dakika: İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Son dakika... İstanbul, İzmir ve Ankara'da kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi birçok yükü sırtlayan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında haftalık koronavirüs verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nedir? Bu illerde kısıtlamalar ne zaman bitecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.02.2021 15:41
Nüfus yoğunluğu nedeniyle vakaların en çok görüldüğü iller arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayısı açıklanmaya başladı. Normalleşme sürecinde vaka sayısı düşük illerde kademeli olarak kısıtlamaların kalkacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durum merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
İstanbul, her 100 bindeki haftalık vaka sayısı ortalamasına göre sıralanan listede 29. sırada yer alırken günlük ortalama vaka sayısı 1330 oldu. Geçen aylarda Ankara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listede 52. sırada yer aldı.
5 milyon 663 bin 322 nüfusu olan Ankara'nın günlük ortalama vaka sayısının da 287'ye düştüğü görüldü. 100 bindeki haftalık vaka sayısı 44.39 olan 42. sıradaki İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı ise 279.
BU İLLERDE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAFTALIK VAKA SAYISI
8-14 Şubat tarihli haftalık verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de haftalık vaka sayısı şu şekilde:
İstanbul: 60,19
Ankara: 35,49
İzmir: 44,39
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.