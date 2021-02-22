Son dakika: İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... İstanbul, İzmir ve Ankara'da kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi birçok yükü sırtlayan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında haftalık koronavirüs verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nedir? Bu illerde kısıtlamalar ne zaman bitecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 15:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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