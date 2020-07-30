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Haberler Galeri Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

MSB işçi alımında başvuruların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü kura çekimi yapıldı. MSB işçi alımı kura sonuçları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kura sonuçlarının ardından başarılı adayalr için sınav yapılacak. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:56
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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

MSB işçi alımı kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Millli Savunma Bakanlığı'na yapılacak 1072 işçi alımı için kura çekimi 27 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen MSB işçi alımı adayları heyecan içinde gelecek habere kilitlendi. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirleneceği işçi alımı kura sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?
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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

İŞKUR MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

HAK KAZANANLARA BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.