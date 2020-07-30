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Son dakika: İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?
MSB işçi alımında başvuruların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü kura çekimi yapıldı. MSB işçi alımı kura sonuçları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kura sonuçlarının ardından başarılı adayalr için sınav yapılacak. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:39Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:56