İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

SOSYAL MEDYA KİM?: Yasaya göre sosyal medya internette sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

YER SAĞLAYICILAR: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Teklifte cezalar daha yüksekti ancak önerge ile düşürüldü.