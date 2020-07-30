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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

Facebook,Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlara yönelik özel hayat düzenlemesi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu, 16 saat süren maratonun sonunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Sosyal medya alanında düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinin detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:00
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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyayı küfür, hakaret ve tehdit platformu olmaktan çıkartacak, kişilik haklarını koruyup isimsiz hesaplarla cirit atmasını önleyecek İ'nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni 16 saatlik maratonun sonunda kabul etti. İşte dünyada bu alanda düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinden detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.

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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

48 SAATTE YANIT VERİLECEK: Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

SOSYAL MEDYA KİM?: Yasaya göre sosyal medya internette sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

YER SAĞLAYICILAR: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Teklifte cezalar daha yüksekti ancak önerge ile düşürüldü.

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İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

UNUTULMA HAKKI: Kişiler, unutulma hakkını sosyal medya ve internet ortamında kullanabilecek. Kamu yararı öncelenerek başvurular üzerine bir kişi hakkındaki içerikler silinebilecek.