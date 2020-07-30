HaberlerGaleriİletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
Facebook,Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlara yönelik özel hayat düzenlemesi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu, 16 saat süren maratonun sonunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Sosyal medya alanında düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinin detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:57Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:00
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
16
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
2
16
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
3
16
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
4
16
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
5
16
İletişim Başkanlığı açıkladı! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?