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Haberler Galeri Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vatandaşlar arama motorlarında bulundukları illerin vaka sayısını araştırmaya başladı. Yüzde olarak açıklanan vaka sayılarının tablosunu haberimizde derledik. Tüm illerin 1 haftalık vaka sayılarının bulunduğu tabloya ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, en az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 00:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 00:45
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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. İşte, en az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısında ilk üç il Trabzon, Rize ve Ordu oldu.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 vaka tespit edildi.

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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66),

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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73),