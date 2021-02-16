Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...

İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. İşte, en az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...