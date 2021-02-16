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Son dakika: İllere göre vaka sayısı! En az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vatandaşlar arama motorlarında bulundukları illerin vaka sayısını araştırmaya başladı. Yüzde olarak açıklanan vaka sayılarının tablosunu haberimizde derledik. Tüm illerin 1 haftalık vaka sayılarının bulunduğu tabloya ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, en az ve fazla vaka sayısı olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 00:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 00:45
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