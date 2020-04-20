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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
Son dakika... İlçeler arası yolculuk yasaklandı mı? Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde yolculuk serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun yaşandığı Zonguldak ilinde 19 Nisan itibarıyla giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün uzatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından ilçelerde yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, ilçeler arası yolculuk serbest mi? İlçeler arası seyahat yasaklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 17:36
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