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Haberler Galeri Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

Son dakika... İlçeler arası yolculuk yasaklandı mı? Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde yolculuk serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun yaşandığı Zonguldak ilinde 19 Nisan itibarıyla giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün uzatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından ilçelerde yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, ilçeler arası yolculuk serbest mi? İlçeler arası seyahat yasaklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 17:36
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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

Son dakika... İlçeler arası yolculuk yasaklandı mı? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasaklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ilçelere yasak gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ilçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

İLÇELER ARASI YOLCULUK SERBEST Mİ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçeler arası kısıtlama getirilmedi. Daha önce Sinop, Osmaniye ve Tekirdağ'da ilçeler arası seyahat kısıtlanmıştı.

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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

31 İLDEKİ GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI 15 GÜN DAHA UZATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı ve özel araçla) yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, bu gece saat 00.00 itibarıyla sona ereceği hatırlatıldı.

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Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin devam ettiği belirtilen yeni genelgede, bu salgının/bulaşın, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.