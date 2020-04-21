ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için atv'den sevindirici haber geldi. Bu yıl çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını atv ekranından duyuracak!

Sen de 23 Nisan kutlamasında atv ekranlarında olmak istiyorsan yapman gereken çok kolay!