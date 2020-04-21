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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması
ATV ve TRT'ye 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle 23 Nisan etkinlikleri düzenlenmeyecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için milyonlarca vatandaş heyecan içinde beklerken TRT ve ATV'den müjdeli haber geldi. 23 Nisan'a özel şiir, şarkı ve dans videolarını TRT ve ATV'ye gönderebilirsiniz. 23 Nisan'da ise gönderdiğiniz videoları televizyonda izleyebileceksiniz. Peki, TRT 1 ve ATV 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:31Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:43