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Haberler Galeri ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

ATV ve TRT'ye 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle 23 Nisan etkinlikleri düzenlenmeyecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için milyonlarca vatandaş heyecan içinde beklerken TRT ve ATV'den müjdeli haber geldi. 23 Nisan'a özel şiir, şarkı ve dans videolarını TRT ve ATV'ye gönderebilirsiniz. 23 Nisan'da ise gönderdiğiniz videoları televizyonda izleyebileceksiniz. Peki, TRT 1 ve ATV 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:43
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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

ATV ve TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yapılmayacak. ATV ve TRT'den çocuklara sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz gün başlayan video gönderme işlemlerinde son güne girildi. Peki, TRT 1 ve ATV 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için atv'den sevindirici haber geldi. Bu yıl çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını atv ekranından duyuracak!

Sen de 23 Nisan kutlamasında atv ekranlarında olmak istiyorsan yapman gereken çok kolay!

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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetinizi giyin. Elinize Türk bayrağını alın. 23 Nisan mesajınızı, şiirinizi, dansınızı videoya alın ya da çizip, boyadığınız bir resmin fotoğrafını çekin, www.atv.com.tr adresinde yer alan form ile birlikte gönderin. atv video gönderme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

ATV VİDEO GÖNDERME KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYIN

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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

atv 23 Nisan kutlamasına katılmak için;

*Göndereceğiniz videolu mesajlarda görüntü yatay olacak şekilde çekilmeli.

*Videolarda ışığın arkadan değil yüze gelecek şekilde önde olmasına dikkat edilmeli.

*23 Nisan kutlamasına katılacak çocuklarımızın "4-12 yaş arası" olması gerekmektedir.

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ATV TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? Evde 23 Nisan etkinlikleri kutlaması

TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

TRT 23 Nisan video gönderme işlemleri 21 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

TRT VİDEO GÖNDERME EKRANI İÇİN TIKLAYIN