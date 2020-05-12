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Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
Son dakika... Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgınında kaç kişi öldü? Yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Normalleşme çalışmalarının yapıldığı Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugüne kadar toplam 412 yerleşim yeri karantinaya alındı, 300'ündeki karantina uygulaması sona erdi. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, vaka ve vefat sayısındaki düşük gün geçtikçe sürüyor. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 12 Mayıs corona tablosu...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:53Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:11