Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

Son dakika... Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 286 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti. Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında hızla artış görülürken, Türkiye'deki salgın tehlikesinin kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayısında düşüş sürüyor. İyileşen hasta sayısı, mevcut vaka sayısını geçmeye başladı. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 12 Mayıs corona tablosu...