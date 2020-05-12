12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

Son dakika... Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgınında kaç kişi öldü? Yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Normalleşme çalışmalarının yapıldığı Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugüne kadar toplam 412 yerleşim yeri karantinaya alındı, 300'ündeki karantina uygulaması sona erdi. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, vaka ve vefat sayısındaki düşük gün geçtikçe sürüyor. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 12 Mayıs corona tablosu...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:11
  • 1
  • 25
Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

Son dakika... Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 286 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti. Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında hızla artış görülürken, Türkiye'deki salgın tehlikesinin kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayısında düşüş sürüyor. İyileşen hasta sayısı, mevcut vaka sayısını geçmeye başladı. Peki, il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 12 Mayıs corona tablosu...

  • 2
  • 25
Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

12 MAYIS CORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mayıs corona tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü tablonun saat 19.00 civarında yayımlanması bekleniyor.

  • 3
  • 25
Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 139.771 oldu. Koronavirüs nedeniyle 3.841 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.126, toplam entube hasta sayısı 578 olarak açıklanırken, 95.396 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 4
  • 25
Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 25
Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları: