Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

Son dakika... Corona virüsü aşısı bulundu mu? Yeni tip koronavirüs salgınında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 195 bin kişiye, iyileşen hasta sayısı 1 milyon 463 bin 830 kişiye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 287 bine ulaştı. Dünya koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da aşı için çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) aşı ile ilgili açıklama geldi. Peki, koronavirüs aşısı son durum nedir? Corona aşısı bulundu mu? İşte detaylar...