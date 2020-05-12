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Haberler Galeri Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası aşı için çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafında koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi. Öte yandan, Türkiye'de 3 üniversite koronavirüse karşı lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, koronavirüs aşısı son durum nedir? Corona aşısı bulundu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:40
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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

Son dakika... Corona virüsü aşısı bulundu mu? Yeni tip koronavirüs salgınında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 195 bin kişiye, iyileşen hasta sayısı 1 milyon 463 bin 830 kişiye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 287 bine ulaştı. Dünya koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da aşı için çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) aşı ile ilgili açıklama geldi. Peki, koronavirüs aşısı son durum nedir? Corona aşısı bulundu mu? İşte detaylar...

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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI! KORONA AŞISI BULUNDU MU?

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü açıklamasında, "Koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bu nedenle onlara karşı bir aşı üretmek zor" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'DEN LAZER TEDAVİSİ

Türkiye'de 3 üniversite koronavirüse karşı lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının da izin verdiği tedavi klinik olarak hastalara da uygulanmaya başladı. Nasıl bu yolculuğa çıkıldı? Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

Ne aşı ne ilaç virüse karşı lazer tedavi yöntemi geliştirildi. Yeni tedavi yöntemi ile ilgili hayvan ve laboratuvar çalışmaları tamamlandı. Klinik olarak hastalarda uygulanmaya başlanan lazer tedavisi koronavirüse karşı yeni umut oldu.

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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TOHUMLARI MEYVELERİNİ VERİYOR

Dinç, süreci bu sözlerle anlattı;