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Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası aşı için çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafında koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi. Öte yandan, Türkiye'de 3 üniversite koronavirüse karşı lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, koronavirüs aşısı son durum nedir? Corona aşısı bulundu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 13:33Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:40