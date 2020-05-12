Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgil son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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