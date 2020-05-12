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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgil son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:40
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanması beklenen sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 9 ilde seyahat yasağının kaldırılmasının ardından sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller de merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte ayrıntılar...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

16-17-18-19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırmasının uygulanacağını bildirdi.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada bu illerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilmişti.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırılmasının ardından bu illerde de sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı hangi illerde kısıtlama uygulanacağı merak ediliyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile hangi illerde yasak uygulanacağı belli olacak. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.