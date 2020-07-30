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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?
İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! Binlerce öğretmenin merakla beklediği il içi tayin sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Mill Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılan açıklamalar neticesinde ilişik kesme işlemleride yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 76 şehirde il tayin sonuçları açıklandı. Sonuçları iptal etmek için araştırmalarda başladı. Peki, İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:06Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:33