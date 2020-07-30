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Haberler Galeri Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! Binlerce öğretmenin merakla beklediği il içi tayin sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Mill Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılan açıklamalar neticesinde ilişik kesme işlemleride yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 76 şehirde il tayin sonuçları açıklandı. Sonuçları iptal etmek için araştırmalarda başladı. Peki, İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:33
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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvurular 20-27 Temmuz tarihlerinde sona eren il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bulunduğunuz ilin MEB sayfasına giderek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Peki, İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi? İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

İL İÇİ İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER HANGİLERİ?

İl içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atama sonuçları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılıyor. 2020 atama sonuçları açıklanan illerin listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başvuru yaptığınız ilin üzerine tıklayarak sonuçların açıklanıp açıklanmadıını görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

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Son dakika: İl içi atama tayin sonuçları açıklayan iller! İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İl içi tayin iptal edilir mi?

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.