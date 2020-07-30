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Haberler Galeri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde, Fatih Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, yarın eda edilecek bayram namazına hazırlandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:55
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Açılışın yapıldığı günden beri cami içi ve dışında temizlik ile hijyen konusunda çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii'ni 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlıyor.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğle namazının ardından caminin içi ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, yarın eda edilecek bayram namazına hazırlandı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Dezenfekte çalışmasının ardından Isparta'dan getirilen gül suyu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin duvarlarına ve halılarına püskürtme yöntemiyle sıkıldı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatleri arasında camiye ziyaretler durduruldu. Bu sırada caminin önünde ziyaret için bekleyen kalabalığın yoğunlaştığı görüldü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından cami, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.