Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde, Fatih Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, yarın eda edilecek bayram namazına hazırlandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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