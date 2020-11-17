HaberlerGaleriSon dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine toplantısı...
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı yeniden gelecek mi? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren belli önlemler alınmış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Vaka artışı nedeniyle il dışı yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, il dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:05Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
11
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
2
11
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
3
11
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
4
11
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
5
11
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...