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Haberler Galeri Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine toplantısı...

Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine toplantısı...

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı yeniden gelecek mi? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren belli önlemler alınmış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Vaka artışı nedeniyle il dışı yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, il dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:16
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Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Türkiye'de son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle önlemler kademeli olarak artırıldı. Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından tabsiye kararları alındı. Yeni kararların Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor. Peki, il dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Hangi tedbirlerin alınacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün saat 15:30'da başlayacak. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Bakanlar Kurulu sonrasında yeni kısıtlamaların karara bağlanacağı ifade ediliyor.

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Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

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Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı...

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.