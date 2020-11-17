Arşiv muhalefeti yalanlıyor! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan belgeler

Anayasa taslağı için 4 partinin bir araya geldiği iddialarını reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arşivler yalanladı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde ve Tele1 televizyonunda yer alan açıklamalarında bu görüşmeyi açık açık dile getirdi. Kapalı kapılar ardında yapılan anayasa görüşmesine bir itiraf da Saadet Partisi'nden (SP) İl Başkan Yardımcısı Kasım Karadaş'tan geldi.