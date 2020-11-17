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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

2019 yılının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından son sürat devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu. Öte yandan tüm dünyanın Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasıyla tanıdığı COVID-19'un, Eylül 2019'da İtalya'da dolaşımda olduğuna dair bulgular elde edildi. Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 54.5 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı. Virüsün toplam hacminin 8 mililitreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi "Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor, yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla" dedi. İşte corona virüs ve koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:36
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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

Koronavirüs salgınının ardından son süratle devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu.

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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği aşının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

Moderna, hâlâ süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr. Stephen Hoge, yeni açıklanan veriyi 'önemli bir dönüm noktası' diye nitelendirdi.

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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek "Doğrusu bu bize bir aşının, salgını durdurabileceği ve eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli" ifadesini kullandı.

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Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

Dr. Hoge "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak" diye konuştu. Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.