Koronavirüs araştırmalarında dikkat çeken çalışma: İşte 55 milyonu hasta eden virüsün hacmi

2019 yılının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından son sürat devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu. Öte yandan tüm dünyanın Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasıyla tanıdığı COVID-19'un, Eylül 2019'da İtalya'da dolaşımda olduğuna dair bulgular elde edildi. Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 54.5 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı. Virüsün toplam hacminin 8 mililitreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi "Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor, yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla" dedi. İşte corona virüs ve koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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