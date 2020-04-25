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Haberler Galeri Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. İl dışına çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası yolculuğun ne zaman normale döneceği araştırılmaya başlandı. Peki, il dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:23
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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklandı.Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, il dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mart ayında başlayan şehirler arası seyehat yasağı devam ediyor. 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.