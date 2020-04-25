Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklandı.Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, il dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...