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Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. İl dışına çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası yolculuğun ne zaman normale döneceği araştırılmaya başlandı. Peki, il dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:23
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